Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие на съемках специального выпуска «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». Выступая в шоу Грэма Нортона на Virgin Radio UK, писательница заявила, что сама отказалась от участия в фильме. Об этом сообщает Deadline.
«Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать», — сказала Роулинг. — Я подумала, что в спецвыпуске речь идет о фильмах, а не о книге. Это совершенно справедливо, ведь он приурочен к годовщине первого фильма».
Писательница подчеркнула, что никто не просил ее отказываться от съемок.
Спецэпизод вышел 1 января на сервисе HBO. Актеры и создатели франшизы поделились историями со съемок фильмов и воспоминаниями о совместной работе.
В спецвыпуск были включены архивные кадры с Роулинг. В последние годы писательницу обвиняли в нетерпимости к трансгендерам. Изначально считалось, что писательницы вообще не будет в реюнионе, однако в итоге ее фигуру просто вырезали из интервью 2019 года и поместили на черный фон.