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19 ноября 2021, новость

Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»

В специальном выпуске от HBO Max воссоединится центральное трио и многие другие актеры франшизы
Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на воссоединение актеров, посвященное двадцатому юбилею премьеры «Гарри Поттера и философского камня». Об этом сообщает Holywood Reporter.

Компания WarnerMedia на этой неделе объявила, что в специальном выпуске на HBO Max будет центральное трио франшизы: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также режиссер Крис Коламбус и многие другие герои кинофильма.

Известно, что в передаче будут показаны архивные кадры с Джоан Роулинг, однако сама писательница не примет участия в съемках спецвыпуска. Поклонники связывают это с неоднозначными высказываниями Роулинг в адрес трансгендерных людей, после которых ее обвинили в трансфобии.

Издание отмечает, что Warner Media вместе с Джоан Роулинг на данный момент владеет авторскими правами на известную во всем мире вселенную о мальчике-волшебнике. 

4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть картины о мальчике, который выжил, по мотивам серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат первая часть вышла позднее, в марте 2002 года.

8.1
Гарри Поттер и философский камень
2001/США, Великобритания12+приключениясемейныйфэнтези
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