Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»

Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на воссоединение актеров, посвященное двадцатому юбилею премьеры «Гарри Поттера и философского камня». Об этом сообщает Holywood Reporter.
Компания WarnerMedia на этой неделе объявила, что в специальном выпуске на HBO Max будет центральное трио франшизы: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также режиссер Крис Коламбус и многие другие герои кинофильма.
Известно, что в передаче будут показаны архивные кадры с Джоан Роулинг, однако сама писательница не примет участия в съемках спецвыпуска. Поклонники связывают это с неоднозначными высказываниями Роулинг в адрес трансгендерных людей, после которых ее обвинили в трансфобии.
Издание отмечает, что Warner Media вместе с Джоан Роулинг на данный момент владеет авторскими правами на известную во всем мире вселенную о мальчике-волшебнике.
4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть картины о мальчике, который выжил, по мотивам серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат первая часть вышла позднее, в марте 2002 года.