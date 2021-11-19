Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на воссоединение актеров, посвященное двадцатому юбилею премьеры «Гарри Поттера и философского камня». Об этом сообщает Holywood Reporter.

Известно, что в передаче будут показаны архивные кадры с Джоан Роулинг, однако сама писательница не примет участия в съемках спецвыпуска. Поклонники связывают это с неоднозначными высказываниями Роулинг в адрес трансгендерных людей, после которых ее обвинили в трансфобии.

Издание отмечает, что Warner Media вместе с Джоан Роулинг на данный момент владеет авторскими правами на известную во всем мире вселенную о мальчике-волшебнике.