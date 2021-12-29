Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

Кадры с писательницей Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», посвященного ее книгам о Гарри Поттере и снятой по ним киносерии.

56-летнюю Роулинг можно будет увидеть 1 января в шоу, которое выйдет на HBO Max, несмотря на опасения поклонников «поттерианы», что Роулинг не будет в фильме.

В опубликованном Independent новом тизере проекта Роулинг появляется в сцене, в которой актеры «поттерианы» рассказывают, как она повлияла на их жизни. «Мы не могли найти Гарри, это было странно, все паниковали», — говорит она во время интервью, записанного еще в 2019 году.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Роулинг не будет участвовать в съемках спецвыпуска. По данным некоторых СМИ, это связано с ее заявлениями о женщинах и трансперсонах, вызвавшими широкий общественный резонанс.