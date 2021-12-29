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29 декабря 2021, новость

Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»

Ранее сообщалось, что писательница не будет участвовать в съемках юбилейного выпуска
Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

Кадры с писательницей Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», посвященного ее книгам о Гарри Поттере и снятой по ним киносерии.

56-летнюю Роулинг можно будет увидеть 1 января в шоу, которое выйдет на HBO Max, несмотря на опасения поклонников «поттерианы», что Роулинг не будет в фильме.

В опубликованном Independent новом тизере проекта Роулинг появляется в сцене, в которой актеры «поттерианы» рассказывают, как она повлияла на их жизни. «Мы не могли найти Гарри, это было странно, все паниковали», — говорит она во время интервью, записанного еще в 2019 году.

В спецэпизоде «Гарри Поттера» снялись Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер, Гари Олдман, Том Фелтон и другие.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Роулинг не будет участвовать в съемках спецвыпуска. По данным некоторых СМИ, это связано с ее заявлениями о женщинах и трансперсонах, вызвавшими широкий общественный резонанс.

Впоследствии Том Фелтон, посетивший Россию для участия в фестивале Bubble Comics Con, заявил, что он одинаково хорошо относится ко всем сторонам конфликта, который возник вокруг автора поттерианы.

20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс
2022/США, Великобритания12+ток-шоуразвлекательноедокументальное
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