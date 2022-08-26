Судьба предсмертного фильма Сергея Соловьева оказалась под вопросом

Судьба предсмертного фильма режиссера Сергея Соловьева «Елизавета и Клодиль» оказалась под вопросом. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друга и помощника кинематографиста Намика.
Съемки Соловьев задумал около 10 лет назад. По сюжету, в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, бежали из обеспеченных семей, испугавшись революций и войн, и столкнулись с беспощадностью эпохи.
На съемочной площадке Соловьев повредил ногу, пока он восстанавливался, подросли актрисы, на новый кастинг и продакшен фильма, к тому времени законченного на 80%, Минкульт выделил 25,5 млн руб.
Из-за затянутых сроков Соловьеву пришлось судиться, у него были долги. «Он планировал продолжить работу, но все время ему что-то мешало. К сожалению, после ухода Сергея Александровича этот проект совсем завис. Непонятно, будет ли он закончен, кто это сможет сделать. <...> Судьба его последнего фильма — под вопросом», — сказал помощник Соловьева, добавив, что книга, над которой режиссер работал перед смертью, все-таки будет издана.
Сергей Соловьев умер 13 декабря 2021 года. Он — автор картин «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», а также «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». Кинематографиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.