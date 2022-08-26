Судьба предсмертного фильма Сергея Соловьева оказалась под вопросом

Сергей Соловьев | Источник: PersonaStars

Судьба предсмертного фильма режиссера Сергея Соловьева «Елизавета и Клодиль» оказалась под вопросом. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друга и помощника кинематографиста Намика.

Съемки Соловьев задумал около 10 лет назад. По сюжету, в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, бежали из обеспеченных семей, испугавшись революций и войн, и столкнулись с беспощадностью эпохи.

На съемочной площадке Соловьев повредил ногу, пока он восстанавливался, подросли актрисы, на новый кастинг и продакшен фильма, к тому времени законченного на 80%, Минкульт выделил 25,5 млн руб.