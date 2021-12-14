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14 декабря 2021, статья

Создатель чистого кино: памяти Сергея Соловьева

Режиссер скончался на 78-м году жизни
Сергей Соловьев | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Соловьев рассказывал зрителям о первой подростковой любви в фильме «Сто дней после детства», отразил уходящую эпоху в легендарной «Ассе» и побуждал аудиторию перечитывать классику благодаря экранизациям. Много лет он делился со студентами мастерской во ВГИКе тем, что считал действительно важным, и запомнился коллегам как светлый человек, который занимался чистым кино. Режиссер умер 13 декабря в возрасте 77 лет.

Решил стать режиссером

Сергей Соловьев родился в 1944 году в карельском городке Кемь. Его отец руководил отрядом контрразведки «Смерш» Карельского фронта, а после окончания Великой Отечественной войны был советником главы и основателя КНДР Ким Ир Сена, поэтому некоторое время семья жила в Пхеньяне, а в начале 1950-х переехала в Ленинград.

С детства Соловьев делал успехи в искусстве: он посещал занятия в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров, выступал на сцене Большого драматического театра, куда его пригласил начинающий режиссер Игорь Владимиров. При этом становиться актером, несмотря на уговоры руководителя БДТ Георгия Товстоногова, Соловьев не планировал — вдохновившись драмой «Летят журавли» Михаила Калатозова, он принял решение поступить на режиссерский факультет ВГИКа, где мастерами его курса были Михаил Ромм и Александр Столпер.

По воспоминаниям режиссера, Ромм оказал на него большое влияние в творческом плане. «Это был фантастический человек, всю мою судьбу слепил именно он. Он ко мне очень хорошо относился. Почему? До сих пор не знаю. Я ведь поступил во ВГИК, когда мне было 17−18 лет», — рассказывал Соловьев.

После окончания института с отличием молодой режиссер поступил на работу в «Мосфильм». Дебютом Соловьева в кино стали новеллы «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам Антона Чехова, которые вошли в альманах «Семейное счастье», его первый полнометражный фильм «Егор Булычов и другие» по произведению Максима Горького вышел годом позже.

7.1
Семейное счастье
1969/СССРдрама
Моя оценка

В дальнейшем он не раз обращался к классике, сняв «Станционный смотритель» по повести Александра Пушкина и масштабную драму «Анна Каренина» по роману Льва Толстого. Особенно важным в экранизациях режиссер считал возможность, что зритель после просмотра захочет впервые прочесть или перечитать литературные первоисточники.

Классику, наверное, экранизировать нельзя, если вы решили просто стать переводчиком текста Толстого в изображение. Это варварство. Но тот переворот, который случается в голове у человека после соприкосновения с классикой — этот особый яркий свет, — вот то, ради чего существует искусство.
Сергей Соловьев

Создатель чистого кино

За годы творчества Сергей Соловьев снял свыше 20 картин, в его работах появлялись такие актеры, как Станислав Говорухин, Сергей Шакуров, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов, Никита Михалков, Олег Янковский, Александр Абдулов и многие другие.

Особое место в фильмографии Соловьева занимают своеобразные кинотрилогии, которые снискали любовь как зрителей, так и профессионалов. О подростковой любви Соловьев говорил в драмах «Сто дней после детства», удостоенной приза за режиссуру на Берлинском кинофестивале, в «Спасателе», отмеченном специальным дипломом жюри Венецианского кинофестиваля, в «Наследнице по прямой». Все эти фильмы объединила также актриса Татьяна Друбич, которая впоследствии не раз появлялась в его работах. В 1983 году она стала женой режиссера.

7.6
Сто дней после детства
1975/СССРдрамамелодрама
Моя оценка

Следующая трилогия отразила атмосферу последних лет существования СССР, а одной из самых ярких ее частей стала криминальная мелодрама «Асса». Режиссер рассказывал, что на создание фильма его «вдохновил» провал в прокате предыдущей картины «Чужая, белая и рябой», при этом получившей особый приз жюри на фестивале в Венеции, — он решил снять такую ленту, чтобы у всех захватило дух, а герои бы пели и танцевали. Так в фильме появились песни групп «Кино», «Аквариум», «Браво», а также Виктор Цой в качестве исполнителя роли.

7.3
Асса
1987/СССР16+драмамелодрамакриминал
Моя оценка

В эту трилогию также вошли «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Режиссер считал, что по сути с годами времена не особо изменились, поэтому, если бы ему довелось сейчас снимать «Черную розу…», то он не изменил бы в ней ни слова.

Тотальных изменений в нашей жизни нет. К сожалению. Во многих вещах мы твердо и уверенно стоим на месте. Так что этот фильм остается очень современным. По крайней мере, я думаю именно так.
Сергей Соловьев

Режиссер Андрей Эшпай в беседе с агентством назвал Соловьева совершенно уникальным и честным человеком, который занимался чистым кино. «Сергей Александрович — создатель своего стиля, который обладает глубиной и вместе с тем доступностью. Это очень сложное соединение, которое ему удавалось. Его человеческое обаяние, его смех, его истории — это отдельный мир, который обладал феерической увлекательностью. Он был таким человеком, и это отразилось в его фильмах», — сказал Эшпай.

6.7
Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви
1989/СССР16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Мудро объяснял жизнь

Более 30 лет Сергей Соловьев воспитывал будущих режиссеров и актеров в своей мастерской во ВГИКе. Он всегда с теплотой говорил о студентах и, по его собственному признанию, старался не учить их, а делиться соображениями о том, что действительно важно. По словам режиссера Алексея Германа-мл., выпускника Соловьева, многое из того, что объяснял мастер, живет с ним до сих пор.

«Сергей Александрович как-то ненавязчиво, очень мудро нам объяснял, что такое жизнь, делал это обаятельно, без прикрас, без ненужных разглагольствований и драматических пауз. Все мы знаем, что он был замечательный, светлый, веселый, но мне кажется, что очень несчастный человек в последние — да и не только последние — годы, потому что очень глубокий», — поделился Герман-младший на видео, опубликованном на его станице в Facebook.

Мне кажется, он был скорее поэтом, а кино для него было способом рифмования себя с миром. Наверное, он точнее всего в своих фильмах отразил этот переход из одной страны в другую страну. <…> Он точно отразил смятенное время, смятенных людей, смятенные головы. Конечно, он был очень большой человек.
Алексей Герман-мл.

Актриса театра и кино Анастасия Светлова в беседе с журналистами назвала уход Сергея Соловьева большой трагедией для мира искусства. «Этот человек сделал большое количество потрясающих фильмов, он и радовал, и удивлял, и восхищал», — сказала она.

Ректор ВГИК Владимир Малышев рассказал ТАСС, что Соловьев постоянно занимался со студентами, у него была собственная система обучения творчеству. Именно режиссер инициировал установку памятника студентам у входа во ВГИК к 90-летию института. Скульптурная композиция изображает выдающихся выпускников — Андрея Тарковского, Василия Шукшина и Геннадия Шпаликова. Малышев подчеркнул, что мастерская Сергея Соловьева во ВГИКе будет носить имя прославленного режиссера до выпуска студентов.

Как стало известно позже, Сергей Соловьев будет похоронен 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на близких покойного.

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