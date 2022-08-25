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25 августа 2022, фоторепортажСъемки

Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок

Актеры вместе снимаются в психологическом триллере «Синдром»
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В Москве проходят съемки психологического триллера под рабочим названием «Синдром» с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро в главных ролях.

Главные герои картины — супружеская пара, художница Маша (Акиньшина) и бизнесмен Кирилл (Кяро). По сюжету, страшная авария разделяет их жизнь на «до» и «после». Пострадавшая сильнее мужа Маша замечает, что тот разительно меняется — он становится пугающе идеальным. Она теряется в догадках: раскаяние ли это, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума.

В фильме снимаются также Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссером выступает Антон Борматов («Чужая», «Подкидыш», «Околофутбола»).

Продюсеры — Вадим Верещагин, Екатерина Гордецкая и Андрей Радько — обещают зрителям настоящий психологический триллер «по всем канонам жанра»: «Кино очень многослойное. В каждой сцене есть загадка, в ней же намек на отгадку. Но этот ребус еще надо разгадать».

Они отметили также выдающиеся актерские работы исполнителей главных ролей: «Оксана Акиньшина до мурашек точна и органична, с первой секунды подключает зрителя к своей героине, заставляя вместе с ней переживать, пытаться понять, что же происходит на самом деле. Кирилл Кяро – глубокий, тонко чувствующий актер. И эта сложная роль впитывает в себя всю палитру его таланта и актерского мастерства».

Производством фильма занимаются «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») и Продюсерский центр «Горад».

Премьера «Синдрома» намечена на 2023 год.

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