Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера

Максим Пинскер | Источник: PersonaStars

Актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер мог скончаться из-за инфекции, началось заражение крови, мужчина впал в кому, но медикам не удалось его спасти. Такую возможную причину смерти назвал Telegram-канал Mash.

По словам сына актера Якова, 20 августа Максим уехал на съемки в Калугу, когда вернулся, был в плохом состоянии — не мог самостоятельно ходить. Он жаловался на боли в ноге, и ему вызвали скорую. В больнице взяли анализы и сказали, что инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови.

О смерти актера сообщалось ранее. Информацию подтвердила бывшая супруга артиста Ирина Пинскер. Он скончался в возрасте 58 лет.