Хилькевич и Кравец стали ведущими реалити-шоу про любовь

Марина Кравец на съемках шоу «Влюбись, если сможешь»

На канале ТНТ готовится к премьере новое романтическое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». Ведущими проекта станут Марина Кравец и Анна Хилькевич.

11 участников поселятся на роскошной вилле в одном из самых дорогих районов Кейптауна, где им предстоит сделать выбор между любовью и деньгами. Кастинг прошли те, кто имел за плечами опыт неудачных отношений, но теперь готов разобраться в себе и понять, что ему действительно нужно.

По условиям проекта, с первого дня всех участников поделят на пары. Их ждут испытания и проверки, и в зависимости от того, как участники проходят испытания, призовой банк увеличивается или уменьшается. Главный вопрос шоу «Влюбись, если сможешь» — кто из участников пришел за искренними чувствами, а кто играет в любовь ради выгоды. Тот, кто останется одиночкой в конце недели, покинет шоу. Каждую неделю на место ушедшего участника приходит новый.

Ведущие — Анна Хилькевич и Марина Кравец — поделили между собой роли «своей девчонки» и строгой и беспристрастной наблюдательницы.

Кадр из шоу «Влюбись, если сможешь»

«Если Аня станет для участников своей девчонкой и подружкой для них, то я буду держать дистанцию: задавать честные и, возможно, не всегда удобные вопросы, относиться с иронией или даже недоверием, — рассказывает Кравец. — Суть в том, что в нашем шоу мы очень быстро поймем, кто из участников пришел за хайпом, а кто за любовью, а затем покажем зрителям, кто есть кто».

Съемки проекта «Влюбись, если сможешь» уже стартовали. Премьера состоится на ТНТ в ближайшее время.

Напомним, в июле исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила о запуске аналога шоу «Дом 2» под рабочим названием «Идеальные незнакомцы».