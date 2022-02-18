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18 февраля 2022, новость

Прилучный рассказал, когда выйдет новый «Мажор»

Исполнивший главную роль в популярном сериале актер опубликовал в соцсетях трейлер нового сезона
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Актер Павел Прилучный в инстаграме рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Мажор», в котором он играет главную роль, и опубликовал трейлер.

По словам Прилучного, премьера состоится уже весной 2022 года. «Вы давно этого ждали, много раз спрашивали меня, когда выйдет новый сезон. Дождались. Мажору быть. Ждите в марте…» — написал он.

В новых сериях сюжет будет развиваться спустя 9 лет после событий третьего сезона. Игорь узнает, что именно он является отцом Сони, дочери его возлюбленной Вики, убитой в конце третьего сезона. Он удочеряет девочку, но сестра Вики, вместе с мужем заботившаяся о Соне все это время, не намерена сдаваться и нанимает адвокатов.

Сериал «Мажор» выходит на «Первом канале» с 2014 года и рассказывает о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В шоу, кроме Прилучного, появляются Карина РазумовскаяДенис Шведов, Любовь Аксенова, Александр ОбласовДмитрий ШевченкоНикита ПанфиловИгорь Жижикин и другие. Судя по трейлеру, в новом сезоне к актерскому составу присоединится Любовь Толкалина.

Жестокая и неожиданная развязка третьего сезона, который вышел в 2018 году и должен был стать последним, возмутила зрителей. Создатели приняли решение снять продолжение сериала и полнометражную версию истории. Премьера боевика «Мажор. Фильм» состоялась в начале 2021 года.

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