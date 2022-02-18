Прилучный рассказал, когда выйдет новый «Мажор»

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Актер Павел Прилучный в инстаграме рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Мажор», в котором он играет главную роль, и опубликовал трейлер.

По словам Прилучного, премьера состоится уже весной 2022 года. «Вы давно этого ждали, много раз спрашивали меня, когда выйдет новый сезон. Дождались. Мажору быть. Ждите в марте…» — написал он.

В новых сериях сюжет будет развиваться спустя 9 лет после событий третьего сезона. Игорь узнает, что именно он является отцом Сони, дочери его возлюбленной Вики, убитой в конце третьего сезона. Он удочеряет девочку, но сестра Вики, вместе с мужем заботившаяся о Соне все это время, не намерена сдаваться и нанимает адвокатов.