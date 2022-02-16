Федор Бондарчук сыграет путешественника Федора Конюхова

Федор Конюхов и Федор Бондарчук

Актер и режиссер Федор Бондарчук сыграет главную роль в фильме компании Art Pictures Studio и «Водород» «Повелитель ветра».

Художественный фильм Игоря Волошина будет посвящен российскому путешественнику Федору Конюхову, съемки начнутся в апреле 2022 года.

В основу сюжета фильма о путешественнике, который совершил пять «кругосветок» и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток, ляжет поставленный в 2016 году мировой рекорд. Тогда он совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.

Бондарчук отмечает: кажется, что в современном мире все дороги уже исхожены, а далекие поездки стали совершенно обыденным занятием. «Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», — говорит он.

Конюхов одобрил съемки. «Путешествия — это мой образ жизни, способ познавать нашу планету, себя, других людей, расширить пределы представлений человека о том, что он может. Съемки кино — тоже своего рода путешествие, а любое путешествие — это результат долгой и тщательной подготовки. И очень интересно будет увидеть, каким получится это кино», — говорит путешественник.