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14 января 2022, новость

Бондарчук пожаловался на отсутствие ролей в кино

Режиссер рассказал, что давно не получал предложений о съемках
Федор Бондарчук

Актер и режиссер Федор Бондарчук в рамках интервью с коллегой Ольгой Сутуловой для программы «Кино в деталях» признался, что испытывал ощущение «ненужности» из-за отсутствия предложений о ролях в кино.

«Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен, наигрался сам в себя? Это неприятно. Очень», — высказался Бондарчук.

Его собеседница отметила, что не всегда в отсутствии предложений виновата «система». По словам Сутуловой, иногда артистов «заносит в виражи», и они начинают заниматься делами, отличными от своей основной профессии. Так, например, актриса призналась, что в одном из таких «виражей» всерьез задумалась о развитии гастробизнеса.

Ранее Федор Бондарчук стал генеральным продюсером «НМГ Студии».

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