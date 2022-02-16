30 лет спустя: Disney показал трейлер фильма про Чипа и Дейла

Компания Disney выпустила трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» — анимационной комедии, созданной при участии живых актеров и с использованием компьютерной графики.
По сюжету, Чип и Дейл живут в современном Лос-Анджелесе среди людей и мультипликационных персонажей. Прошли десятилетия после завершения популярного мультсериала, и некогда знаменитые бурундуки теперь живут совсем иначе.
Чип (его озвучил Джон Малэни) перебрался в пригород и работает страховым агентом, в то время как Дейл (Энди Сэмберг) отчаянно пытается смириться с тем, что времена его славы позади. Однако когда загадочным образом исчезает их бывший коллега по съемкам, бурундуки решают объединиться и восстановить былую дружбу, чтобы спасти жизнь друга.
В фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» также появятся Эрик Бана, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Дж.К. Симмонс и другие.
Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ 20 мая.