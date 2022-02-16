30 лет спустя: Disney показал трейлер фильма про Чипа и Дейла

По сюжету, Чип и Дейл живут в современном Лос-Анджелесе среди людей и мультипликационных персонажей. Прошли десятилетия после завершения популярного мультсериала , и некогда знаменитые бурундуки теперь живут совсем иначе.

Чип (его озвучил Джон Малэни) перебрался в пригород и работает страховым агентом, в то время как Дейл (Энди Сэмберг) отчаянно пытается смириться с тем, что времена его славы позади. Однако когда загадочным образом исчезает их бывший коллега по съемкам, бурундуки решают объединиться и восстановить былую дружбу, чтобы спасти жизнь друга.