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Чип и Дейл спешат на помощь

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

2022комедиябоевикдетективприключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

30 лет спустя Чип и Дейл живут самой обычной жизнью в мире, где люди соседствуют с мультипликационными персонажами. Но рисованным героям старых мультфильмов приходится нелегко в эру ремейков и ребутов с компьютерной анимацией. Чипу и Дейлу предстоит объединиться вновь, чтобы спасти друга и не дать ему стать жертвой нарушения авторского права.

«Чип и Дейл спешат на помощь» — игровой ремейк мультсериала про бурундуков-детективов, которые всегда спешат на помощь тем, кто попал в беду.

Режиссер
Акива Шаффер
В ролях
Энди Сэмберг, Джон Малэни, Кори Бертон, Сет Роген, Дж.К. Симмонс, Эрик Бана, Кигэн-Майкл Ки, Крис Парнелл, Деннис Хейсберт, Кики Лэйн, Тресс МакНилл, Энтони Молинари, Мэтт Кук, Изабель Хэйнер, Райан Алосио, Виктор Турпин, Джеймс Джозеф Пулидо, Софи Фату
Страна
США
Премьера
20 мая (Мир)
20 мая (Онлайн-премьера)
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Трейлер
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