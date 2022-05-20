30 лет спустя Чип и Дейл живут самой обычной жизнью в мире, где люди соседствуют с мультипликационными персонажами. Но рисованным героям старых мультфильмов приходится нелегко в эру ремейков и ребутов с компьютерной анимацией. Чипу и Дейлу предстоит объединиться вновь, чтобы спасти друга и не дать ему стать жертвой нарушения авторского права.

«Чип и Дейл спешат на помощь» — игровой ремейк мультсериала про бурундуков-детективов, которые всегда спешат на помощь тем, кто попал в беду.