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15 февраля 2022, новость

Российский чиновник уволился ради участия в «Доме 2»

26-летний руководитель муниципального учреждения оставил пост, чтобы «строить счастье»
Владислав Дубровский

Российский чиновник из города Бердска Владислав Дубровский уволился и стал участником реалити-шоу «Дом 2». В эфире программы он признался, что оставил работу ради участия в проекте. 

Дубровский рассказал, что ему 26 лет, 10 лет он работал ведущим. «Так сложилось, что ушел из ведущих и стал руководителем муниципального учреждения. Короче, директор. Поставил все на кон и приехал сюда к вам строить счастье. Если этот эфир выходит, я лишаюсь всего полностью, всей работы, всего того, что достигал 26 лет», — заявил Дубровский.

По данным портала «Бердск Online», участник «Дома 2» руководил муниципальным бюджетным учреждением «Отдел по делам молодежи» (ОДМ). Проработав год на этом посту, он уволился по собственному желанию.

По словам бывшего чиновника, он был дважды женат. «У меня два брака несчастливых. Первая супруга была игроком сборной Казахстана по хоккею, уехала в Турцию, и в Турции, играя в хоккей, прислала мне прекрасное видео, где она изменяет мне с другим молодым человеком», — поделился новый участник «Дома 2». Он добавил, что вторая жена ему тоже изменяла.

«Ну а третьи отношения, которые закончились на Новый год, — в них я, как оказывается, был любовником, хотя девушка подделывала свидетельство о разводе и говорила, что с мужем не живет», — признался мужчина. По его словам, последняя его партнерша была замужней женщиной. «Она параллельно жила с мужем и со мной», — заключил он.

Напомним, реалити-шоу было перезапущено весной 2021 года на телеканале «Ю». К составу ведущих присоединился блогер Давид Манукян (Dava). В сентябре он припомнил основателю проекта и бывшему депутату Госдумы Валерию Комиссарову его слова о том, что перезапуск не будет иметь успеха, и потребовал фонтан шампанского.

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