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10 февраля 2022, новость

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг звезд с самым высоким доходом за минувший год
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10
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10
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Американское издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Список опубликован на сайте журнала.

Первое место в перечне занял режиссер «Властелина колец» Питер Джексон. Кинематографисту удалось заработать 580 миллионов долларов на продаже своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital.

На второй строчке — музыкант Брюс Спрингстин с 435 миллионами долларов. Ему удалось обогатиться за счет продажи прав на всю свою музыку лейблу Sony Music Group. Третье место занял рэпер Джей-Зи с 340 миллионами долларов, заработавший на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

В топ-10 также вошли актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала (270 миллионов долларов), рэпер Канье Уэст (235 миллионов), создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 миллионов), музыкант Пол Саймон (200 миллионов), актер и режиссер Тайлер Перри (165 миллионов), вокалист поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер (160 миллионов) и рок-музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан (130 миллионов).

Напомним, в августе 2021 года актер Дэниэл Крэйг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов Голливуда по версии Variety. Он заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи».

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