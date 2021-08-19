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19 августа 2021, новость

Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда

Опубликован список из десяти актеров, в 2021 году получивших самые большие гонорары
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Издание Variety составило топ-лист актеров с самыми большими в Голливуде гонорарами в 2021 году.

Список возглавил Дэниэл Крэйг, которому перечислили $100 млн за съемки в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи» — так стриминговый сервис Netflix компенсировал деньги, которые артист мог бы получить в качестве гонорара, если бы фильмы шли только в кинотеатрах.

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Предположительно, девятизначную сумму Крэйг получил за готовящийся к выходу очередной фильм «бондианы» — «Не время умирать».

На втором месте Дуэйн Джонсон — после съемок приключенческой комедии «Красное уведомление» для Amazon Studios он получит $50 млн. На третьем месте с $40 млн расположился Уилл Смит с чеком за «Короля Ричарда», на четвертом — Дензел Вашингтон с той же суммой за «Дьявола в деталях». Леонардо ДиКаприо, получивший $30 млн за комедию «Не смотри вверх», занял пятую строчку.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов вошли Марк Уолберг, Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Буллок и Райан Гослинг.

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Джулия Робертс
Julia Roberts
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
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Сандра Буллок
Sandra Bullock
Красное уведомление
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Райан Гослинг
Ryan Gosling
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