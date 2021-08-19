Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда

Издание Variety составило топ-лист актеров с самыми большими в Голливуде гонорарами в 2021 году.

Список возглавил Дэниэл Крэйг, которому перечислили $100 млн за съемки в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи» — так стриминговый сервис Netflix компенсировал деньги, которые артист мог бы получить в качестве гонорара, если бы фильмы шли только в кинотеатрах.