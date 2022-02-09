Наверх
9 февраля 2022, новость

Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора «Ржавчины»

Актер был замечен за работой в Великобритании
алек болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Как сообщили источники телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Ранее Болдуин заявил в интервью телеканалу ABC, что его карьера может закончиться после того, как пистолет, который он держал в руках, выстрелил и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». 

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Ржавчина
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Прилучный снимается в новогодней комедии: первые фото с площадки
Милохин получил роль самого популярного мальчика школы
В Disney ответили на критику нового фильма о Белоснежке и гномах
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь
«Самый внимательный»: Асмус рассказала о съемках с Козловским
Мерзликин восстает из мертвых в трейлере комедии с Толкалиной
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
Светлана Ходченкова снялась в новой роли: первые фото
Звезду «Аквамена» облили из душа в честь окончания съемок
Толкалина и Урсуляк вместе снялись в сериале: первые кадры
Галустян сменит Моргенштерна: первые фото со съемок нового шоу
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Акиньшина с младенцем: кадры со съемок продолжения «Контейнера»
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Команда «Ржавчины» сделала заявление после убийства на съемках
Болдуин заявил, что его больше не волнует карьера
Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок
Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок
Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках
Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу
Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Новые трейлеры
Базз Лайтер
Трейлер (англ.)
Викинги: Вальхалла
Дублированный трейлер № 2
Елизавета
Трейлер
История моей жены
Дублированный трейлер
Кое-что о Пэм
Трейлер (англ.)
Пассажиры
Трейлер (2 сезон)
The Телки
Тизер
Предложение
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь