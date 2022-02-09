Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора «Ржавчины»

алек болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Как сообщили источники телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Ранее Болдуин заявил в интервью телеканалу ABC, что его карьера может закончиться после того, как пистолет, который он держал в руках, выстрелил и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина».