Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Как сообщили источники телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.
Ранее Болдуин заявил в интервью телеканалу ABC, что его карьера может закончиться после того, как пистолет, который он держал в руках, выстрелил и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина».
22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.