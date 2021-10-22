Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 октября 2021, новость

Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии

Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами
Джоэл Соуса | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил во время съемки вестерна «Ржавчина», находится в критическом состоянии. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Инцидент произошел во время съемки сцены. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

По данным следователей, снимаемая сцена включала использование бутафорского огнестрельного оружия. Детективы выясняют, как, чем и почему выстрелил пистолет.

Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса.

Обвинений в отношении актера пока выдвинуто не было. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Ржавчина
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Тодоренко удивила необычным образом на съемках сериала
Пожарская и Серебряков на съемках нового фильма: первые фото
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Бузова стала участницей вокального шоу
Умер актер из «Секса в большом городе»
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
Умер звезда «Полицейской академии»
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Шепелев нашел новую работу на телевидении
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Новые трейлеры
Медея
Трейлер
Большой красный пес Клиффорд
Дублированный трейлер №2
Красное уведомление
Дублированный трейлер
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер
Великая
Трейлер (англ.)
Ковбой Бибоп
Тизер (англ.)
Быть Рикардо
Тизер (англ.)
КрисТина
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Самые популярные имена в СССР [{"type":"html","html":"Рассказываем, как любили называть детей в советское время"}]
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь