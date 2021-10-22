Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии

Джоэл Соуса | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил во время съемки вестерна «Ржавчина», находится в критическом состоянии. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Инцидент произошел во время съемки сцены. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

По данным следователей, снимаемая сцена включала использование бутафорского огнестрельного оружия. Детективы выясняют, как, чем и почему выстрелил пистолет.

Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса.