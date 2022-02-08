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8 февраля 2022, новость

Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН

Актер отметил, что нет дыма без огня
Дмитрий Нагиев

Актер Дмитрий Нагиев рассказал РИА «Новости», что слухи о его возможном участии в качестве ведущего высшей лиги КВН могут иметь под собой основание.

«Да-да, раз появились (слухи), то, наверное, нет дыма без огня», – отметил телеведущий. Он подчеркнул, что для этого должно «что-то срастись» и «понравиться» Александру Маслякову. Нагиев также подчеркнул, что Масляков 60 лет вел КВН, и «преждевременно говорить» о возможных заменах.

«Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова», — отметил актер.

Масляков «тащил» КВН по политическим «косогорам» в разные периоды жизни страны, напомнил Нагиев. Поэтому он на многое имеет право — в том числе, и на ошибку в выборе ведущего — и актер готов принять любое его решение.

«Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это», — пояснил Нагиев, ответив на вопрос о продолжительности его возможной роли нового ведущего КВН.

Напомним, ранее бессменный ведущий КВН Александр Масляков сообщил, что повторно заболел COVID-19. Поэтому на первых играх 61-го сезона шоу его подменят известные кавээнщики. Информация об участии Нагиева в КВН в качестве ведущего впервые прозвучала в видео, опубликованном на канале актера Дениса Косякова

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