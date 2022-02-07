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7 февраля 2022, новость

Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН

Денис Косяков раскрыл имя нового ведущего КВН
Дмитрий Нагиев | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущий Александр Масляков, не пропустивший с 1964 года ни одну игру Высшей лиги КВН, из-за повторного заражения коронавирусом будет заменен на другого ведущего в 1/8 финала.

Сам Масляков ранее в видеообращении сказал, что игру проведут «люди, не чужие КВН, и известные кавээнщики».

Предполагалось, что вместо Маслякова на сцену выйдет Иван Ургант, однако актер и сценарист  Денис Косяков на своем YouTube-канале заявил, что это будет Дмитрий Нагиев. «Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум "восьмушки", а дальше видно будет... Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал он.

Съемка игры КВН в 2022 году пройдет 17 февраля.

В прошлом году бессменный ведущий заявил, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от своего детища. Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, КВН ждет «светлое будущее», так как игра живет и запускает новые проекты.

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