Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН

Дмитрий Нагиев | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущий Александр Масляков, не пропустивший с 1964 года ни одну игру Высшей лиги КВН, из-за повторного заражения коронавирусом будет заменен на другого ведущего в 1/8 финала.

Сам Масляков ранее в видеообращении сказал, что игру проведут «люди, не чужие КВН, и известные кавээнщики».

Предполагалось, что вместо Маслякова на сцену выйдет Иван Ургант, однако актер и сценарист Денис Косяков на своем YouTube-канале заявил, что это будет Дмитрий Нагиев. «Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум "восьмушки", а дальше видно будет... Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал он.

Съемка игры КВН в 2022 году пройдет 17 февраля.