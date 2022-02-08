Даня Милохин рассказал об участии в шоу с детектором лжи

Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Блогер Даня Милохин в беседе с «Телепрограммой» описал ощущения от участия в шоу «Детектор», на котором нужно отвечать на вопросы с подключенным детектором лжи. Он признался, что не любит психологов, так как при общении с ними ощущает себя «странным».

«Оказалось, что здесь интересные вопросы и интересный чувачок. Это была моя первая встреча с психологом. Я не очень люблю психологов, потому что чувствуешь себя странным, когда с ними общаешься. Но они, наверное, нужны», — рассказал Милохин.

В рамках шоу блогер рассказал, зачем и как обманывал подписчиков в начале своей карьеры. Также он объяснил, почему не считает себя должным перед своими приемными родителями.

Милохин признался, что изначально не хотел участвовать в таком шоу. При этом он уточнил, что почувствовал себя лучше, решившись на столь смелый шаг.

Вместе с Милохиным в первом выпуске участие приняла Наталия Медведева. Известно, что в шоу также появятся рэпер Птаха, Лена Катина, Милана Тюльпанова, Стас Пьеха, Айза, Никита Пресняков, Павел Раков и другие звезды.