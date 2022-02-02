Исполнительница роли Белоснежки ответила на критику

При этом она отметила, что некоторые люди были в ярости, когда она получила главную роль. Зеглер подчеркнула, что даже не могла представить, что однажды сыграет Белоснежку. Актриса убеждена, что обычно этого персонажа представляют совсем другим. Тем не менее она добавила, что Белоснежка очень популярна в испаноговорящих странах.