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2 февраля 2022, новость

Исполнительница роли Белоснежки ответила на критику

Рэйчел Зеглер подчеркнула, что даже не могла представить, что однажды сыграет Белоснежку
Рэйчел Зеглер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса с колумбийско-польскими корнями Рэйчел Зеглер заявила, что не реагирует на критику из-за главной роли в фильме «Белоснежка и семь гномов», пишет Variety.

«В конце концов, у меня есть работа, которая мне очень нравится. Я стану латиноамериканской принцессой», — заявила Зеглер.

При этом она отметила, что некоторые люди были в ярости, когда она получила главную роль. Зеглер подчеркнула, что даже не могла представить, что однажды сыграет Белоснежку. Актриса убеждена, что обычно этого персонажа представляют совсем другим. Тем не менее она добавила, что Белоснежка очень популярна в испаноговорящих странах.

Ранее студия Disney отреагировала на высказывания актера Питера Динклэйджа о новой экранизации сказки о Белоснежке и семи гномах. Звезда фантастического сериала «Игра престолов» раскритиковал новую киноадаптацию сказки о Белоснежке. 

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