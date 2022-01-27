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27 января 2022, новость

В Disney ответили на критику нового фильма о Белоснежке и гномах

Студия пообещала проконсультироваться с «маленькими» людьми перед съемками
Питер Динклэйдж | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney отреагировала на критику новой экранизации сказки о Белоснежке и семи гномах со стороны актера Питера Динклэйджа, передает The Hollywood Reporter.

По словам представителей студии, авторы постараются избежать воспроизведения стереотипов, которые можно найти в оригинальном мультфильме «Белоснежка», с помощью самих «маленьких» людей.

«Мы применим другой подход к этим семи персонажам и уже консультируемся с представителями сообщества людей с карликовостью. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки», — сказал представитель студии.

Ранее звезда фантастического сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж раскритиковал новую киноадаптацию сказки о Белоснежке. Актер, рожденный с дварфизмом (карликовостью) смотрит на сюжет сказки с точки зрения людей экстремально маленького роста и предполагает, что похожие на него люди не примут идею Disney.

Напомним, летом 2021 года стало известно, что главную роль в новой "Белоснежке" исполнит актриса Рэйчел Зеглер, известная по главной роли в мюзикле «Вестсайдская история». Режиссером картины станет Марк Уэбб, снявший фильмы «Одаренная», «500 дней лета», сериал «Почему женщины убивают». Продюсером назначен Марк Платт («Ла-Ла Ленд» и др.).

Уточнялось также, что новый фильм расширит историю и музыкальную часть оригинала. Новые песни к фильмам напишут композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол («Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен»). Производство картины намечено на 2022 год.

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