В Disney ответили на критику нового фильма о Белоснежке и гномах

Питер Динклэйдж | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney отреагировала на критику новой экранизации сказки о Белоснежке и семи гномах со стороны актера Питера Динклэйджа, передает The Hollywood Reporter.

По словам представителей студии, авторы постараются избежать воспроизведения стереотипов, которые можно найти в оригинальном мультфильме «Белоснежка», с помощью самих «маленьких» людей.

«Мы применим другой подход к этим семи персонажам и уже консультируемся с представителями сообщества людей с карликовостью. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки», — сказал представитель студии.

Ранее звезда фантастического сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж раскритиковал новую киноадаптацию сказки о Белоснежке. Актер, рожденный с дварфизмом (карликовостью) смотрит на сюжет сказки с точки зрения людей экстремально маленького роста и предполагает, что похожие на него люди не примут идею Disney.