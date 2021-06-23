Найдена актриса на роль Белоснежки в новой экранизации Disney

Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым анимационным фильмом Уолта Диснея, который имел огромный успех для студии.