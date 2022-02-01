Путин высказался о смерти Виктора Мережко

Виктор Мережко | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин принес соболезнования детям скончавшегося режиссера и сценариста Виктора Мережко — Марии Викторовне и Ивану Викторовичу.

Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля, в ней Путин назвал уход Мережко огромным горем. «Талантливый драматург, сценарист, режиссер, широко одаренный, неординарный человек. Он преданно, подвижнически служил своему призванию, многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами», — написал президент.

«Виктора Ивановича больше нет с нами, но остались его кинокартины и добрая память об этом Мастере и Созидателе», — отметил Путин.