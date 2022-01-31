Наверх
31 января 2022, новость

Цискаридзе предпочел бы вести, а не судить «Танцы со звездами»

Артист признался, что хотел бы не высказывать свое мнение об участниках
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с РИА «Новости» рассказал о судействе проекта «Танцы со звездами».

По словам Цискаридзе, он намеренно не торопится ставить высокие оценки с самого начала. «К сожалению, многие мои коллеги по жюри этим грешат. Кроме того, несмотря на то, что я уважаю всех участников, первые туры я присматриваюсь. Люди приходят с определенным багажом, а уже дальше показывают прогресс», — объяснил он.

Кроме того, признается артист, он предпочел бы быть ведущим. «Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», — сказал Цискаридзе.

Он также сообщил, что на шоу открытием для него стала Лера Кудрявцева, которая во время участия в одном из сезонов смогла дойти до финала. Артист отметил также работу Ольги Бузовой в проекте: «Оля Бузова еле-еле двигалась, но она бесподобно работоспособная и от тура к туру показывала прогресс — личный. Не могу сказать, что это было гениально. Но работа была видна — и за это нельзя ставить совсем низкие оценки», — сказал он.

Напомним, новый, тринадцатый сезон проекта «Танцы со звездами» стартовал на канале «Россия 1» 16 января. Его участниками стали артисты Мария МироноваДмитрий ХаратьянМарина ЗудинаАлександра РебенокОльга МедыничАлександра РевенкоАнатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составляют профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.

Вместе с Цискаридзе выступления участников оценивают Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Пост ведущего вновь занял Андрей Малахов.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Николай Цискаридзе
Танцы со звездами
Зудина, Миронова, Харатьян примут участие в «Танцах со звездами»
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»
Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Куркова, Дапкунайте, Файнс на премьере фильма о Нурееве
Новые трейлеры
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Дублированный трейлер
Эластико: Двенадцатый игрок
Трейлер
Взбудораженные: Битва за Uber
Трейлер (англ.)
Космические силы
Трейлер (2 сезон, англ., рус. суб.)
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №3
Гонка со временем
Дублированный трейлер
Борьба со льдом
Дублированный трейлер
Артек. Большое путешествие
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь