Цискаридзе предпочел бы вести, а не судить «Танцы со звездами»

Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с РИА «Новости» рассказал о судействе проекта «Танцы со звездами».
По словам Цискаридзе, он намеренно не торопится ставить высокие оценки с самого начала. «К сожалению, многие мои коллеги по жюри этим грешат. Кроме того, несмотря на то, что я уважаю всех участников, первые туры я присматриваюсь. Люди приходят с определенным багажом, а уже дальше показывают прогресс», — объяснил он.
Кроме того, признается артист, он предпочел бы быть ведущим. «Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», — сказал Цискаридзе.
Он также сообщил, что на шоу открытием для него стала Лера Кудрявцева, которая во время участия в одном из сезонов смогла дойти до финала. Артист отметил также работу Ольги Бузовой в проекте: «Оля Бузова еле-еле двигалась, но она бесподобно работоспособная и от тура к туру показывала прогресс — личный. Не могу сказать, что это было гениально. Но работа была видна — и за это нельзя ставить совсем низкие оценки», — сказал он.
Напомним, новый, тринадцатый сезон проекта «Танцы со звездами» стартовал на канале «Россия 1» 16 января. Его участниками стали артисты Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составляют профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.
Вместе с Цискаридзе выступления участников оценивают Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Пост ведущего вновь занял Андрей Малахов.