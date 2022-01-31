Цискаридзе предпочел бы вести, а не судить «Танцы со звездами»

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Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с РИА «Новости» рассказал о судействе проекта «Танцы со звездами».

По словам Цискаридзе, он намеренно не торопится ставить высокие оценки с самого начала. «К сожалению, многие мои коллеги по жюри этим грешат. Кроме того, несмотря на то, что я уважаю всех участников, первые туры я присматриваюсь. Люди приходят с определенным багажом, а уже дальше показывают прогресс», — объяснил он.

Кроме того, признается артист, он предпочел бы быть ведущим. «Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», — сказал Цискаридзе.

Он также сообщил, что на шоу открытием для него стала Лера Кудрявцева, которая во время участия в одном из сезонов смогла дойти до финала. Артист отметил также работу Ольги Бузовой в проекте: «Оля Бузова еле-еле двигалась, но она бесподобно работоспособная и от тура к туру показывала прогресс — личный. Не могу сказать, что это было гениально. Но работа была видна — и за это нельзя ставить совсем низкие оценки», — сказал он.