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27 января 2022, новость

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч покинул Турцию

Последние несколько лет актер отказывался от предлагаемых проектов
Халит Эргенч | Источник: Legion-Media.ru

Турецкие актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель покинули родину с тремя детьми, сообщает Rusturkey со ссылкой на турецкую прессу. Теперь семья будет жить в Лондоне.

После съемок сериала «Вавилон» Эргенч отказывался от всех предлагаемых ему проектов и все свободное время посвящал семье. Возвращаться в Турцию супруги не планируют.

Официального заявления о причинах переезда Эргенч не делал, но подтвердил факт переезда в Великобританию.

Российскому зрителю Халит Эргенч наиболее известен по роли султана Сулеймана в историческом сериале «Великолепный век».

Напомним, ранее сообщалось, что на турецком телевидении появился сериал, который по популярности может не только соревноваться с «Великолепным веком», но и превзойти его. Речь идет о проекте «Альпарслан: Великий Сельджук», ставшем главной сенсацией 2021 года. Сериал рассказывает о султане государства Сельджукидов Альпарслане. Главную женскую роль исполнила Фахрийе Эвджен Озчивит, султана играет Барыш Ардуч.

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