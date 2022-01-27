Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч покинул Турцию

Халит Эргенч | Источник: Legion-Media.ru

Турецкие актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель покинули родину с тремя детьми, сообщает Rusturkey со ссылкой на турецкую прессу. Теперь семья будет жить в Лондоне.

После съемок сериала «Вавилон» Эргенч отказывался от всех предлагаемых ему проектов и все свободное время посвящал семье. Возвращаться в Турцию супруги не планируют.

Официального заявления о причинах переезда Эргенч не делал, но подтвердил факт переезда в Великобританию.

Российскому зрителю Халит Эргенч наиболее известен по роли султана Сулеймана в историческом сериале «Великолепный век».