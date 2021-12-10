Стало известно о сериале, бьющем рекорды «Великолепного века»

На экраны вышел новый турецкий сериал «Альпарслан: Великий Сельджук». Как пишет издание Star Hit, он с первых серий захватил турецких зрителей и получил статус «главной сенсации 2021 года».

Как пишет издание, турецкие продюсеры 10 лет пытаются повторить феноменальный успех «Великолепного века», но пока им не удавалось даже приблизиться к рекордным просмотрам культовой драмы. Ряд критиков считают, что шансы теперь появились у проекта «Альпарслан».

Сериал рассказывает о султане государства Сельджукидов Альпарслане. После смерти отца он оказывается в тяжелом положении: враги наступают со всех сторон, а собственный народ сомневается в его величии. Однажды султан спасает от гибели незнакомку и влюбляется в нее. Но молодая женщина хранит много тайн.

Сначала аналитики предсказывали проекту провал из-за слишком специфических героев и эксплуатации поднадоевшей исторической темы. Но уже первая серия с большим отрывом возглавила местные телевизионные рейтинги. Второй и третий эпизод упрочили положение проекта. Показатели «Альпарслана» можно сравнить с показателями «Великолепного века».

Блогер Али Таш написал: «Есть все предпосылки к тому, что "Альпарслан" станет популярнее "Великолепного века". Сейчас продюсеры надеются, что проект наберет популярность не только в Турции, но и за ее пределами».

Главную женскую роль исполнила Фахрийе Эвджен Озчивит, султана играет Барыш Ардуч.