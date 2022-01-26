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26 января 2022, новость

Дуэйн Джонсон анонсировал экранизацию популярной игры

Актер «пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам»
Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Дуэйн Джонсон в беседе с Men’s Journal анонсировал экранизацию популярной игры. Актер не стал уточнять ее название, но «пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам».

«Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм», — отметил он.

В ноябре 2021 года Вин Дизель попросил в соцсетях Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. В своем обращении Дизель назвал коллегу «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном».

Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа».

Джонсон ответил на это в беседе с изданием The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим».

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