Наверх
24 января 2022, новость

Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix

Актриса раскрыла подробности о своей роли в проекте «С холода»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Российская актриса Стася Милославская в беседе с ТАСС рассказала о съемках в триллере Netflix «С холода».

По словам Милославской, она сыграла героиню — секретного агента с суперспособностями. «Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей», — поделилась она.

Героиня сериала «С холода» — мать-одиночка, которая приезжает с дочерью на каникулы в Европу. Здесь ее находят представители ЦРУ, знающие, что женщина была шпионкой в прошлом. Ей предлагают выследить убийцу с такими же способностями, как у нее.

«Вот за прошлое я и отвечаю. Этот сериал и о любви, и о выборе. Это и детектив, и драма, и немного сай-фай», — сказала Милославская.

Премьера «С холода» состоится на Netflix 28 января. Другие роли в сериале американского производства исполнили Маргарита Левиева, Силлиан О'Салливан, Чарльз Брайс, Алена Хмельницкая и другие. Режиссерами выступили Эми Канаан Манн («Карточный домик») и Биргитте Стэмозе. Продюсером проекта выступил Адам Гласс.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
С холода
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»
299 р.
Карточный домик
Маргарита Левиева
Margarita Levieva
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
Алена Хмельницкая
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Светлана Ходченкова снялась в новой роли: первые фото
У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы
Звезду «Аквамена» облили из душа в честь окончания съемок
Толкалина и Урсуляк вместе снялись в сериале: первые кадры
Галустян сменит Моргенштерна: первые фото со съемок нового шоу
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Режиссер «Игры в кальмара» собирается снять третий сезон сериала
Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Акиньшина с младенцем: кадры со съемок продолжения «Контейнера»
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках
С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок
Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу
Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять продолжение сериала
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала
Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Тодоренко удивила необычным образом на съемках сериала
Пожарская и Серебряков на съемках нового фильма: первые фото
Новые трейлеры
Чикатило
Трейлер (2 сезон)
Номинация
Трейлер
Камон камон
Дублированный трейлер
Капитан Волконогов бежал
Трейлер
Властелин колец
Тизер (англ.)
Не сработало
Трейлер (дубл.)
Бэтмен
Дублированный трейлер №2
Викинги: Вальхалла
Тизер (дубл.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь