Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix

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Российская актриса Стася Милославская в беседе с ТАСС рассказала о съемках в триллере Netflix «С холода».

По словам Милославской, она сыграла героиню — секретного агента с суперспособностями. «Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей», — поделилась она.

Героиня сериала «С холода» — мать-одиночка, которая приезжает с дочерью на каникулы в Европу. Здесь ее находят представители ЦРУ, знающие, что женщина была шпионкой в прошлом. Ей предлагают выследить убийцу с такими же способностями, как у нее.

«Вот за прошлое я и отвечаю. Этот сериал и о любви, и о выборе. Это и детектив, и драма, и немного сай-фай», — сказала Милославская.