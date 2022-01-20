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20 января 2022, новость

Режиссер «Паразитов» снимет фантастический фильм с Паттинсоном

В настоящее время Пон Джун-хо ведет переговоры с актером
Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

Оскароносный режиссер Пон Джун-хо планирует снять фантастический фильм с актером Робертом Паттинсоном по книге Эдварда Эштона «Mickey7». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что режиссер ведет переговоры о написании сценария и съемках. Также идут переговоры с Паттинсоном.

Подробности сюжета не разглашаются. Научно-фантастический роман Эштона должен выйти в первом квартале 2022 года.

Пон Джун-хо — южнокорейский кинорежиссер и сценарист. Он является лауреатом четырех премий «Оскар» за один год за фильм «Паразиты». Также за данную кинокартину режиссер получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Напомним, одной из самых ожидаемых предстоящих картин с Паттинсоном является «Бэтмен». Съемки завершились в марте прошлого года. Премьера ожидается 3 марта 2022 года.

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