Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Американская студия Warner Bros. завершила съемки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом режиссер и продюсер картины Мэтт Ривз сообщил в твиттере. Постановщик опубликовал фотографию запакованного нумератора и сопроводил пост хэштегами «Бэтмен» и «Последний день».
Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе 2020 года в Лондоне, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. На тот момент Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. В начале сентября возобновившуюся работу над лентой также ставили на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Паттинсона.
Грядущий фильм представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Джеффри Райт, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Пол Дано. Одним из продюсеров стал Бен Аффлек.
Премьера «Бэтмена» запланирована на 3 марта 2022 года.