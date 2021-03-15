Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Американская студия Warner Bros. завершила съемки фильма « Бэтмен » с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом режиссер и продюсер картины Мэтт Ривз сообщил в твиттере. Постановщик опубликовал фотографию запакованного нумератора и сопроводил пост хэштегами «Бэтмен» и «Последний день».

Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе 2020 года в Лондоне, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. На тот момент Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. В начале сентября возобновившуюся работу над лентой также ставили на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Паттинсона.