Звезду «Аквамена» облили из душа в честь окончания съемок

Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок кинофильма «Аквамен: Потерянное королевство» в инстаграме.
Ван опубликовал совместное фото с актерами Джейсоном Момоа (Аквамен) и Патриком Уилсоном (Орм) — последний поливал компанию из душа. «И наконец, наконец, точно последнее фото с настоящего последнего съемочного дня «Аквамена» в Малибу с этими двумя джентльменами. Да, в этом шоу нельзя не промокнуть», — написал он, поблагодарив всю съемочную команду. «Нужно пройти еще долгий путь до полной готовности, но я жду не дождусь, когда смогу поделиться картиной с вами», — заключил он.
Съемки фильма начались в июне 2021 года в Лондоне. В фильме также снялись Яхья Абдул-Матин II, Эмбер Херд, Пилу Асбек.
Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года. Российская премьера новой картины про Аквамена запланирована на 15 декабря 2022 года.