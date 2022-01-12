«Первый канал» оспорил компенсацию Лозе

Юрий Лоза | Источник: PersonaStars

«Первый канал» подал апелляцию с просьбой пересмотреть решение суда о выплате компенсации музыканту Юрию Лозе в размере 1 млн рублей за использование его песни «Плот» в эфире программы «Голос», пишет ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба "Первого канала" на решение по иску Лозы», — рассказали в Мосгорсуде.

Позже в разговоре с «Газетой.Ru» Лоза заявил, что был готов к подаче «Первым каналом» апелляции. «Я сразу сказал, что будут апелляции. Еще когда мне начали звонить журналисты, когда знакомые начали просить в долг. Пока "Первый канал" еще никому ничего не платил, — подчеркнул певец. — Думаю, они будут биться, воевать и подтягивать серьезные резервы».

Напомним, Лоза обратился в суд с требованием взыскать с телеканала 4 млн руб. за нарушение авторских прав и 1 млн руб. за моральный вред. Лоза считал, что авторы кавера на его песню «Плот», который прозвучал в шоу «Голос», существенным образом испортили произведение, представив неприемлемую для создателя версию оригинала. Кроме того, он упрекал ведущих «Голоса» в непристойной иронии и распространении несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.