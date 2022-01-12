Наверх
12 января 2022, новость

«Первый канал» оспорил компенсацию Лозе

Ранее Мосгорсуд постановил взыскать с вещателя в пользу артиста 1 млн руб.
Юрий Лоза | Источник: PersonaStars

«Первый канал» подал апелляцию с просьбой пересмотреть решение суда о выплате компенсации музыканту Юрию Лозе в размере 1 млн рублей за использование его песни «Плот» в эфире программы «Голос», пишет ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба "Первого канала" на решение по иску Лозы», — рассказали в Мосгорсуде.

Позже в разговоре с «Газетой.Ru» Лоза заявил, что был готов к подаче «Первым каналом» апелляции. «Я сразу сказал, что будут апелляции. Еще когда мне начали звонить журналисты, когда знакомые начали просить в долг. Пока "Первый канал" еще никому ничего не платил, — подчеркнул певец. — Думаю, они будут биться, воевать и подтягивать серьезные резервы».

Напомним, Лоза обратился в суд с требованием взыскать с телеканала 4 млн руб. за нарушение авторских прав и 1 млн руб. за моральный вред. Лоза считал, что авторы кавера на его песню «Плот», который прозвучал в шоу «Голос», существенным образом испортили произведение, представив неприемлемую для создателя версию оригинала. Кроме того, он упрекал ведущих «Голоса» в непристойной иронии и распространении несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд постановил взыскать с «Первого канала» 1 млн руб. по иску исполнителя. В остальной части было отказано — в ней Лоза требовал запретить «Первому каналу» транслировать его песню «Плот» в шоу «Голос».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юрий Лоза
Голос
Обвинивший «Елки 8» в плагиате фотограф пойдет на фильм в кино
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»
Неузнаваемые Пересильд, Манижа, Галкин в новогоднем шоу Урганта
Бузову довели до слез на «Х-Факторе»
С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским
Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей
Члены семьи Гуччи готовят судебный иск к авторам «Дома Gucci»
Пригожин предположил, кто мог бы заменить Градского в «Голосе»
Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Градский тянул с лечением из-за боязни подвести всех в «Голосе»
Шоу «Поле чудес» сменит название
Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Лоза отсудил у «Первого канала» миллион рублей
Спейси обязали выплатить $31 млн продюсерам «Карточного домика»
Куценко раскрыл причину испорченных отношений с «Первым каналом»
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Сергей Жигунов судится из-за сериала «Первого канала»
Дибров объяснил, почему считает 80% телезрителей идиотами
Нашумевший спектакль с Бузовой сняли с репертуара МХАТа
Кудрявцева ответила решившему судиться с ее шоу Пригожину
Ольга Бузова повздорила с рэпером Серегой на съемках «Х-Фактора»
Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19
Масляков рассказал о будущем КВН
Бузова намекнула на полумиллионную задолженность МХАТа перед ней
Худрук МХАТ им. Горького покинул свой пост
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна
Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов
На звезду «Великолепного века» подали в суд
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа
Милохин и Медведева стали Джокером и Харли Квинн в шоу
Иск Лозы против «Первого канала» заморожен
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов»
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале
Ведущая «Первого канала» показала закулисье съемок новостей
Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Пелагея прокомментировала возвращение в шоу «Голос»
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой
Новые трейлеры
Под подозрением
Трейлер (дубл.)
Любовники
Трейлер (рус.)
Трагедия Макбета
Дублированный трейлер №2
Пэм и Томми
Трейлер (англ.)
Падение Луны
Дублированный трейлер
Озарк
Трейлер (англ.)
Острые козырьки
Трейлер (англ.)
Убивая Еву
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь