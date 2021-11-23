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23 ноября 2021, новость

Лоза отсудил у «Первого канала» миллион рублей

Причиной иска от музыканта стало исполнение кавер-версии его хита «Плот» в шоу «Голос»
Юрий Лоза | Источник: Legion-Media.ru

Мосгорсуд взыскал с «Первого канала» 1 млн руб. по иску исполнителя Юрия Лозы из-за песни «Плот», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Исковое заявление рассмотрели 23 ноября, и суд удовлетворил требования истца частично, постановив взыскать с ответчика денежную компенсацию и судебные расходы.

В остальной части было отказано — в ней Лоза требовал запретить «Первому каналу» транслировать его песню «Плот» на шоу «Голос».

Лоза требовал взыскать с телеканала 4 млн руб. за нарушение авторских прав и 1 млн руб. за моральный вред. Лоза считал, что авторы кавера существенным образом испортили его произведение, создав неприемлемую для создателя версию оригинала.

Кроме того, он упрекал ведущих «Голоса» в непристойной иронии и распространении несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее юрист оценил шансы Лозы в суде против «Первого канала». Юрист указывал на то, что «Голос» является шоу пародий, и потому авторские права Лозы нарушены не были.

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