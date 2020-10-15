Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»

Певец Юрий Лоза собирается подать в суд на «Первый канал» и на участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита «Плот», передает РИА «Новости».
Музыкант сообщил, что он не давал разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу, ни телеканалу. Лоза, который является автором композиции и владельцем прав на нее, заявил:
«Первый канал» меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена.
По его словам, участница «хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли, и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни».
Съемки девятого сезона «Голоса» стартовали летом 2020 года, а первый выпуск вышел в эфир 9 октября. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, а кресла наставников заняли Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Баста.
Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года. Членами жюри в разное время были Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Ани Лорак, Григорий Лепс, Константин Меладзе.