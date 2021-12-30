Эмма Уотсон рассказала о чувствах к коллеге по «Гарри Поттеру»

Эмма Уотсон и Том Фелтон в спецвыпуске «Гарри Поттера» | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Эмма Уотсон рассказала о влюбленности в своего коллегу Тома Фелтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер вспомнила, что во время съемок «Гарри Поттера» влюбилась в Фелтона, который играл Драко Малфоя.

«Помню, я зашла в комнату, где у нас были занятия. Нас попросили нарисовать то, как, по нашему мнению, выглядит бог, а Том нарисовал девушку с кепкой задом наперед на скейтборде. Не знаю, что сказать. Я просто влюбилась в него», — отметила Уотсон.

По ее словам, она каждый день приходила на площадку и искала его. При этом она добавила, что актер относился к ней как к сестре, так как она на три года младше его. Сам Фелтон заявил, что всегда испытывал к ней теплые родственные чувства.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что звезды франшизы встречаются, однако сами артисты всегда опровергали эти слухи.