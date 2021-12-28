Борисова и Джанабаева пришли на «Давай поженимся!»

Певица Альбина Джанабаева и телеведущая Дана Борисова пришли поддержать невест на шоу «Давай поженимся!». К ним также присоединилась радиоведущая Алла Довлатова.
Героем специального новогоднего выпуска передачи стал 34-летний жених Александр. За его внимание пришли побороться три девушки: Ульяна, Анастасия и Юлия.
Ведущая шоу Лариса Гузеева объявила «звездный десант»: в качестве подружки невесты у первой претендентки выступила Дана Борисова. «Внешне симпатичный, Ульяна, ты у меня самая красивая! Мы с тобой подготовились, жених будет наш, это сто процентов. Теперь надо обаять ведущих», — посоветовала она.
Вторую участницу поддержала Алла Довлатова, а свахой невесты Юлии стала Альбина Джанабаева. Звездные героини давали советы своим подопечным и указывали на плюсы и минусы жениха. А в конце первой части выпуска Борисова переоделась в Снегурочку, чтобы помочь своей подопечной исполнить небольшую сценку в качестве сюрприза.
Ранее Дана Борисова заявила, что пришла на «Давай поженимся» в качестве VIP-свахи.