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28 декабря 2021, новость

Борисова и Джанабаева пришли на «Давай поженимся!»

Звездные героини давали советы своим подопечным невестам и указывали на плюсы и минусы жениха
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Певица Альбина Джанабаева и телеведущая Дана Борисова пришли поддержать невест на шоу «Давай поженимся!». К ним также присоединилась радиоведущая Алла Довлатова.

Героем специального новогоднего выпуска передачи стал 34-летний жених Александр. За его внимание пришли побороться три девушки: Ульяна, Анастасия и Юлия.

Ведущая шоу Лариса Гузеева объявила «звездный десант»: в качестве подружки невесты у первой претендентки выступила Дана Борисова. «Внешне симпатичный, Ульяна, ты у меня самая красивая! Мы с тобой подготовились, жених будет наш, это сто процентов. Теперь надо обаять ведущих», — посоветовала она.

Вторую участницу поддержала Алла Довлатова, а свахой невесты Юлии стала Альбина Джанабаева. Звездные героини давали советы своим подопечным и указывали на плюсы и минусы жениха. А в конце первой части выпуска Борисова переоделась в Снегурочку, чтобы помочь своей подопечной исполнить небольшую сценку в качестве сюрприза.

Ранее Дана Борисова заявила, что пришла на «Давай поженимся» в качестве VIP-свахи.

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