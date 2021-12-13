Дана Борисова придет в шоу «Давай поженимся!»

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова сообщила в своем инстаграме, что примет участие в предновогоднем выпуске шоу «Первого канала» «Давай поженимся!».

Она также провела среди подписчиков опрос — в какой, по их мнению, роли она появится в студии: в качестве невесты, соведущей, вип-свахи или приглашенной Снегурочки. Верным оказался третий вариант: в праздничном выпуске шоу Борисова станет вип-свахой.

Для Даны Борисовой эти съемки не будут первым появлением в передаче Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Она уже пыталась найти спутника жизни с их помощью в 2014 и 2018 годах.

В конце 2020 года в съемках предновогоднего выпуска передачи участие принял Моргенштерн. Рэпер пришел в студию в качестве друга жениха — музыканта и саунд-продюсера Славы Марлоу.