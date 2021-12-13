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13 декабря 2021, новость

Дана Борисова придет в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая предложила поклонникам угадать, в какой роли она появится в студии
Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова сообщила в своем инстаграме, что примет участие в предновогоднем выпуске шоу «Первого канала» «Давай поженимся!».

Она также провела среди подписчиков опрос — в какой, по их мнению, роли она появится в студии: в качестве невесты, соведущей, вип-свахи или приглашенной Снегурочки. Верным оказался третий вариант: в праздничном выпуске шоу Борисова станет вип-свахой.

Для Даны Борисовой эти съемки не будут первым появлением в передаче Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Она уже пыталась найти спутника жизни с их помощью в 2014 и 2018 годах.

В конце 2020 года в съемках предновогоднего выпуска передачи участие принял Моргенштерн. Рэпер пришел в студию в качестве друга жениха — музыканта и саунд-продюсера Славы Марлоу.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
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