Назван самый кассовый голливудский фильм года

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN.
Третий фильм франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат. Только «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» достигли этой отметки за меньшее время — 5 и 11 дней соответственно.
Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате $260 млн. По словам аналитиков, такие цифры впечатляют, особенно в пандемию.
Напомним, за несколько дней до этого исполнителеь главной роли Том Холланд в беседе с Entertainment Weekly намекнул, что для него работа над франшизой завершена.
По сюжету финальной части киносерии, Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы заставить человечество забыть, кто скрывается за маской Человека-паука. Однако в процессе заклинания что-то идет не так, в результате чего открывается портал в Мультивселенную. Герою предстоит познакомиться со всеми суперзлодеями, с которыми приходилось бороться Человеку-пауку в альтернативных реальностях.