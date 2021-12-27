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27 декабря 2021, новость

Назван самый кассовый голливудский фильм года

По словам аналитиков, сборы картины впечатляют, особенно в пандемию
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN.

Третий фильм франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат. Только «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» достигли этой отметки за меньшее время — 5 и 11 дней соответственно.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате $260 млн. По словам аналитиков, такие цифры впечатляют, особенно в пандемию.

Напомним, за несколько дней до этого исполнителеь главной роли Том Холланд в беседе с Entertainment Weekly намекнул, что для него работа над франшизой завершена.

По сюжету финальной части киносерии, Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы заставить человечество забыть, кто скрывается за маской Человека-паука. Однако в процессе заклинания что-то идет не так, в результате чего открывается портал в Мультивселенную. Герою предстоит познакомиться со всеми суперзлодеями, с которыми приходилось бороться Человеку-пауку в альтернативных реальностях. 

7.8
Человек-паук: Нет пути домой
2021/США12+боевикприключенияфантастика
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