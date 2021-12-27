Барбара Брыльска отказалась смотреть «Иронию судьбы»

Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» | Источник: Legion-Media.ru

Польская, советская и российская актриса театра и кино Барбара Брыльска рассказала, что, вопреки новогодним традициям, не будет смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Свою позицию она пояснила в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По словам Брыльской, советскому и российскому зрителю она как актриса известна именно благодаря роли Нади Шевелевой, однако к моменту, когда ее пригласили на съемки главной новогодней ленты в России, она была уже состоявшейся и известной актрисой. Ее даже задела позиция Рязанова, который предложил ей сперва фотопробы, а не сразу саму роль.

Звезда к тому моменту уже «снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия». По этой причине актриса рассматривала и возможность отказа от роли.

Однако, по ее словам, пересматривать «Иронию судьбы» она не будет прежде всего из-за нежелания «с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки».