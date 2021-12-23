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23 декабря 2021, новость

Звезда «Иронии судьбы» рассказала о сломанном позвоночнике

Барбара Брыльска призналась, что находится не в лучшей форме
Барбара Брыльска | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает PopCornNews.

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» рассказала журналистам, что не может встретиться с ними, так как она вообще не в состоянии с кем-либо видеться. Кроме того, у артистки проблемы с голосом.

«Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — заявила Брыльска.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса борется с раком языка. Изначально артистка отказалась говорить о болезни, однако позднее опровергла новости об обнаруженном у нее онкологическом заболевании. «Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала Брыльска, которая в тот момент находилась в Варшаве из-за пандемии коронавируса.

80-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».

8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
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