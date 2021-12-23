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23 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Акиньшина с младенцем: кадры со съемок продолжения «Контейнера»

Актриса вернулась к роли суррогатной матери в нашумевшем сериале
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Стартовали съемки второго сезона сериала «Контейнер». Режиссерское кресло занял Артем Аксененко, ранее снявший для сервиса Start психологический триллер «Медиатор», а также успешные проекты «В клетке» и «Лапси».

К своим ролям вернутся Филипп Янковский, Мария Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Мария Лобанова, а также Оксана Акиньшина, рассказавшая о развитии образа своей героини в новых сериях: «Во втором сезоне моя героиня уже не в положении, у нее меняется эмоциональный фон, она станет решительнее, у нее появится возможность для более ярких и острых проявлений».

По сюжету нового сезона «Контейнера» суррогатная мама Саша (Акиньшина) столкнется с непростым выбором. Она родила ребенка, но забирать его некому — Вадим (Янковский) в СИЗО по подозрению в убийстве, Марина (Фомина) сбежала за границу.

Перед Сашей встает моральный выбор: подписать отказ и оставить ребенка в клинике или же забрать его себе. Юридически ребенок без подписанного отказа является Сашиным.

За сценарий по-прежнему отвечает автор идеи сериала и креативный продюсер Алексей Ляпичев, ранее принимавший участие также в работе над проектом «257 причин, чтобы жить», отмеченным наградой на международном фестивале Canneseries.

«Меня передернуло»
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