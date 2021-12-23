Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» в преддверии Нового года прошла премьера третьей части российского фэнтези-хита «Последний богатырь» — «Посланник Тьмы». Фильм представили режиссер Дмитрий Дьяченко и актеры, исполнившие главные роли: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко. Также по красной дорожке прошел певец, композитор и шоумен Филипп Киркоров, сыгравший Жар-птицу.
Среди первых зрителей новой картины оказались Аглая Тарасова, Ирина Горбачева, Александр Самойленко, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Дарья Златопольская, Виктория Толстоганова, Андрей Бурковский, Клим Шипенко и Софья Карпунина, многие пришли на показ со своими детьми.
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — заключительная часть фэнтезийной трилогии о стране Белогорье, которую населяют персонажи русских сказок. Напомним, первый фильм серии вышел в 2017 году и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката. Вторая часть, «Корень зла», стала самым популярным фильмом 2021 года среди пользователей в рейтинге «Кино Mail.ru».
Первые две ленты рассказывают о юноше по имени Иван, который из современной Москвы переносится в волшебную страну, где оказывается в центре борьбы светлых и темных сил. «Последний богатырь: Посланник Тьмы» перенесет уже знакомых героев сказок в современную российскую столицу. Фильм выйдет в прокат 23 декабря.