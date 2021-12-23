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23 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита

Знаменитости первыми увидели долгожданную третью часть «Последнего богатыря»
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©Disney

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» в преддверии Нового года прошла премьера третьей части российского фэнтези-хита «Последний богатырь» — «Посланник Тьмы». Фильм представили режиссер Дмитрий Дьяченко и актеры, исполнившие главные роли: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко. Также по красной дорожке прошел певец, композитор и шоумен Филипп Киркоров, сыгравший Жар-птицу.

Среди первых зрителей новой картины оказались Аглая ТарасоваИрина Горбачева, Александр Самойленко, Ирина Безрукова, Эвелина БледансДарья Златопольская, Виктория Толстоганова, Андрей Бурковский, Клим Шипенко и Софья Карпунина, многие пришли на показ со своими детьми.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — заключительная часть фэнтезийной трилогии о стране Белогорье, которую населяют персонажи русских сказок. Напомним, первый фильм серии вышел в 2017 году и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката. Вторая часть, «Корень зла», стала самым популярным фильмом 2021 года среди пользователей в рейтинге «Кино Mail.ru».

Первые две ленты рассказывают о юноше по имени Иван, который из современной Москвы переносится в волшебную страну, где оказывается в центре борьбы светлых и темных сил. «Последний богатырь: Посланник Тьмы» перенесет уже знакомых героев сказок в современную российскую столицу.  Фильм выйдет в прокат 23 декабря.

Последний богатырь: Посланник Тьмы
2021/Россиякомедияприключениясемейныйфэнтези
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