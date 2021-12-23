Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — заключительная часть фэнтезийной трилогии о стране Белогорье, которую населяют персонажи русских сказок. Напомним, первый фильм серии вышел в 2017 году и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката. Вторая часть, « Корень зла », стала самым популярным фильмом 2021 года среди пользователей в рейтинге «Кино Mail.ru».

Первые две ленты рассказывают о юноше по имени Иван, который из современной Москвы переносится в волшебную страну, где оказывается в центре борьбы светлых и темных сил. «Последний богатырь: Посланник Тьмы» перенесет уже знакомых героев сказок в современную российскую столицу. Фильм выйдет в прокат 23 декабря.