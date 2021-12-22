Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом

Райан Рейнольдс, Бен Аффлек и Райан Гослинг | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Райан Рейнольдс пожаловался, что его путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом. Звезда «Дэдпула» принял участие в подкасте Dear Hank & John и рассказал о забавных случаях из своей жизни.

Так, по словам актера в пиццерии его часто принимали за Аффлека и спрашивали, как дела у Дженнифер Лопез. «А я отвечаю: "Отлично, хорошо". Беру пиццу и ухожу», — рассказал Рейнольдс. Артист пояснил, что ходит в это заведение в Нью-Йорке много лет, но при этом никогда не исправляет людей, которые путают его с Аффлеком.

По словам Рейнольдса, отличить его от Гослинга довольно легко из-за светлых волос. Он также порадовался, что именно Гослингу досталась роль в «Дневнике памяти». «[Со мной] было бы хуже. Я тебе точно говорю. Это было бы невозможно смотреть», — считает актер.