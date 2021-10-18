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18 октября 2021, новость

Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа

Актер намерен взять отпуск после работы над «Рождественской историей»

Голливудский актер и кинопродюсер канадского происхождения Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа. Это решение было принято после работы над мюзиклом «Рождественская история». Об этом он сам написал в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Самое время немного отдохнуть от съемок в кино. Я буду скучать по каждой секунде работы в этой невероятно одаренной команде творцов и артистов.
Райан Рейнольдс

Он также добавил, что не уверен, что согласился бы на такой сложный проект еще три года назад. 

Представители киноиндустрии и подписчики в комментариях выразили мнение, что «Рождественская история» является одним из наиболее ожидаемых проектов.

«Рождественская история» — музыкальная экранизация классической святочной повести Чарльза Диккенса с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях.

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