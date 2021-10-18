Голливудский актер и кинопродюсер канадского происхождения Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа. Это решение было принято после работы над мюзиклом «Рождественская история». Об этом он сам написал в соцсетях.
Самое время немного отдохнуть от съемок в кино. Я буду скучать по каждой секунде работы в этой невероятно одаренной команде творцов и артистов.
Он также добавил, что не уверен, что согласился бы на такой сложный проект еще три года назад.
Представители киноиндустрии и подписчики в комментариях выразили мнение, что «Рождественская история» является одним из наиболее ожидаемых проектов.
«Рождественская история» — музыкальная экранизация классической святочной повести Чарльза Диккенса с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях.