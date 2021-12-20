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20 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Пегова, Судзиловская, Безрукова на показе «Свингеров» с Нагиевым

Звезды блеснули на красной дорожке светской премьеры
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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера романтической комедии «Свингеры». Фильм первым зрителям представили исполнившие главные роли Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков, Дарья Руденок и Иван Злобин, а также продюсер и сорежиссер картины Дмитрий Фикс и продюсер Сергей Фикс, компанию которым составила фигура их соавтора Андрейса Экиса, не сумевшего посетить премьеру. 

Первыми посмотреть ленту и поддержать коллег пришли Елена Малышева, Алена Свиридова, Алика Смехова, Александр Галибин, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Ирина Безрукова, Ольга Филиппова, Агния Кузнецова, Наталья Лесниковская, Яна Крайнова, Игорь Мишин, Анна Чурина и др.

Сюжет картины разворачивается в предновогодние дни. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная топ-модель (Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.

Как снимали комедию, смотрите в нашем фоторепортаже.

В широкий прокат фильм «Свингеры» выйдет 6 января.

Свингеры
2022/Россия16+мелодрамакомедия
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