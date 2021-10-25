«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок

Сюжет картины разворачивается в предновогодние дни. Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная топ-модель (Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.