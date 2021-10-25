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25 октября 2021, фоторепортажСъемки

«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок

Актеры исполнили главные роли в провокационной романтической комедии
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

К премьере готовится романтическая комедия «Свингеры»: появились фото с исполнившими главные роли Дмитрием Нагиевым, Натальей Рудовой, Ириной Пеговой, Ильей Носковым в образах своих героев.

Сюжет картины разворачивается в предновогодние дни. Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная топ-модель (Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.

Также на экране появятся Олеся Судзиловская, Иван Злобин и Дарья Руденок.

Производством фильма занимаются «Мотор Фильм Студия» и Cinevilla Studio (Латвия). В российский прокат «Свингеры» выйдут 14 ноября.

Свингеры
2021/Россия16+мелодрамакомедия
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