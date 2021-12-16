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16 декабря 2021, новость

Умер 98-летний создатель «Трансформеров»

Генри Оренштейн скончался в своем доме в Нью-Джерси
Генри Оренштейн (фото: соцсети)

Создатель серии игрушек «Трансформеры» Генри Оренштейн скончался в возрасте 98 лет, сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Смерть наступила 15 декабря в доме Оренштейна в Нью-Джерси. Причины смерти не раскрываются.

Генри Оренштейн родился в Польше в 1923 году. Во время Второй мировой войны у него на глазах убили родителей, а его вместе с братом направили в нацистский концентрационный лагерь в Германии.

После войны Оренштейн стал делать игрушки, он создал линию игрушек «Трансформеры». Эти игрушки стали вдохновением для серии комиксов, мультипликационного сериала, фильмов о Трансформерах, в которых снимались топовые звезды — Меган Фокс, Марк Уолберг, Шайа ЛаБаф, Джон Сина и другие.

Состарившись, Оренштейн стал профессиональным игроком в покер. Он участвовал в телевизионных соревнованиях по покеру и выиграл несколько чемпионатов.

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