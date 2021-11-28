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«Трансформеры»: все фильмы онлайн

Хрупкие, но отважные люди вносят свой вклад в спасение Земли во время разрушительной войны Автоботов и Десептиконов в полной серии фильмов о разумных роботах трансформерах
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1
Трансформеры
7.67111
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
7111 уже оценили
США/2007/2 ч. 24 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Местом разборок между инопланетными роботами становится Земля
2
Трансформеры 2: Месть падших
7.53123
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
3123 уже оценили
США/2009/2 ч. 23 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Больше железа, героев, горючих и смазочных материалов. Смысла, как можно догадаться, меньше
3
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
7.43284
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
3284 уже оценили
США/2011/2 ч. 26 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер27Рецензии
Третье пришествие Десептиконов на грешную Землю
4
Трансформеры: Эпоха истребления
7.117952
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
17952 уже оценили
США/2014/2 ч. 45 мин./6+
Смотреть бесплатно
9Трейлеры23Рецензии
Боевые роботы вновь развязывают грандиозную потасовку, земляне вновь вмешиваются
5
Трансформеры: Последний рыцарь
6.51463
оценки
IMDb5.2
Моя оценка
0
1463 уже оценили
США/2017/2 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
12Трейлеры9Рецензии
Новый этап грандиозной битвы автоботов с десептиконами разворачивается на Земле
6
Бамблби
6.9546
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
546 уже оценили
США/2018/1 ч. 53 мин./6+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры2Рецензии
Спин-офф франшизы «Трансформеры» о желтом ретро-автомобиле Бамблби
7
Трансформеры: Восхождение Звероботов
США/2023
В 1990-х в битву между Автоботами и Десептиконами вступают Максималы, Предаконы и Террорконы
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