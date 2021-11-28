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«Трансформеры»: все фильмы онлайн
Хрупкие, но отважные люди вносят свой вклад в спасение Земли во время разрушительной войны Автоботов и Десептиконов в полной серии фильмов о разумных роботах трансформерах
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1
Трансформеры
7.6
7111
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
7111 уже оценили
США
/
2007
/
2 ч. 24 мин.
/
16+
боевик
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Местом разборок между инопланетными роботами становится Земля
2
Трансформеры 2: Месть падших
7.5
3123
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
3123 уже оценили
США
/
2009
/
2 ч. 23 мин.
/
16+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
Больше железа, героев, горючих и смазочных материалов. Смысла, как можно догадаться, меньше
3
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
7.4
3284
оценки
IMDb
6.2
Моя оценка
0
3284 уже оценили
США
/
2011
/
2 ч. 26 мин.
/
16+
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
27
Рецензии
Третье пришествие Десептиконов на грешную Землю
4
Трансформеры: Эпоха истребления
7.1
17952
оценки
IMDb
5.6
Моя оценка
0
17952 уже оценили
США
/
2014
/
2 ч. 45 мин.
/
6+
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
9
Трейлеры
23
Рецензии
Боевые роботы вновь развязывают грандиозную потасовку, земляне вновь вмешиваются
5
Трансформеры: Последний рыцарь
6.5
1463
оценки
IMDb
5.2
Моя оценка
0
1463 уже оценили
США
/
2017
/
2 ч. 29 мин.
/
12+
триллер
боевик
приключения
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
12
Трейлеры
9
Рецензии
Новый этап грандиозной битвы автоботов с десептиконами разворачивается на Земле
6
Бамблби
6.9
546
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
546 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 53 мин.
/
6+
боевик
приключения
фантастика
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Спин-офф франшизы «Трансформеры» о желтом ретро-автомобиле Бамблби
7
Трансформеры: Восхождение Звероботов
США
/
2023
боевик
приключения
фантастика
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В 1990-х в битву между Автоботами и Десептиконами вступают Максималы, Предаконы и Террорконы
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